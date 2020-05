Gréci spustili masívne testovanie na COVID-19 v rómskej osade, počet nakazených tam rapídne stúpol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 - Úrady v centrálnom Grécku začali rozsiahle testovanie na koronavírus a hľadanie osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými ľuďmi. Deje sa tak po tom, čo v meste Larissa zaznamenali šírenie vírusu. Pozitívne prípady sa objavili v tamojšej rómskej osade, pričom len v utorok tam potvrdili desať nových nakazených vrátane siedmich členov jednej rodiny.Miestne šírenie vírusu primälo úrady, aby prijali plán rozsiahleho opakovaného testovania. To bude mať tri fázy.Prvé testy začali v stredu a ďalšie zopakujú dvakrát v priebehu 14 dní. Pozitívne prípady podľa civilnej ochrany odvedú do karantény.Grécko zaviedlo už na začiatku pandémie reštriktívne opatrenia, ktorým pripisuje nízky počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.V súčasnosti krajina eviduje 152 mŕtvych a 2 744 potvrdených prípadov nákazy. Tridsaťdva ľudí je v nemocnici na jednotkách intenzívnej starostlivosti na dýchacích prístrojoch.