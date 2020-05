Motorkár uháňal rýchlosťou cez 150 km/h a s neplatným číslom, prišiel o vodičák

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti chytili motorkára, ktorý vysoko prekročil povolenú rýchlosť na motocykli s neplatným evidenčným číslom. Motocyklistu namerali na ceste z Prievidze do Novák. Na ceste s povolenou rýchlosťou 90 km/h uháňal rýchlosťou 151 km/h.Ako informovala trenčianska krajská polícia, hliadka pri kontrole zistila, že 32-ročnému vodičovi platnosť evidenčného čísla skončila pred šiestimi rokmi, no aj napriek tomu na motorke jazdil.Motocyklista sa navyše opakovane dopúšťal porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, preto mu na mieste zadržali vodičský preukaz. Ten mu len pred necelým mesiacom vrátili a motocyklista opakovane porušil pravidlá cestnej premávky.Z tohto dôvodu ho čaká správne konanie na dopravnom inšpektoráte a hrozí mu pokuta do 1 000 eur a zákaz jazdiť až na tri roky.