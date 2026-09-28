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28. septembra 2026
Gréci v Lige národov zaskočili domácich Nemcov. Už aj Klopp pozná trpkú príchuť prehry na reprezentačnej lavičke
Hlavného kouča futbalového národného tímu Nemecka domáce zaváhanie vôbec netrápi. "Takéto zápasy sú presne tie, ktoré potrebujeme," vyhlásil. Jürgen Klopp okúsil prvú prehru na poste trénera ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Hlavného kouča futbalového národného tímu Nemecka domáce zaváhanie vôbec netrápi. "Takéto zápasy sú presne tie, ktoré potrebujeme," vyhlásil.
Jürgen Klopp okúsil prvú prehru na poste trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci v nedeľu na domácom ihrisku v Augsburgu prehrali s Gréckom 0:1. Jediný gól zápasu strelil v 74. minúte Dimitrios Kourbelis.
V prvom zápase na domácej pôde pod taktovkou Kloppa nemecký tím neukázal ofenzívnu energiu, ktorú prejavil v predchádzajúcom zápase pri remíze 1:1 na holandskej pôde. Počas prvej hodiny zápasu sa Nemcom nedarilo dostať cez grécky obranný val a po rýchlej protiofenzíve Grékov skóroval Kourbelis, čím zabezpečil Grécku jeho prvý triumf v histórii.
"Osobne ma to vôbec netrápi. Prehral som už oveľa viac zápasov, než by som chcel," povedal Klopp pre stanicu ARD. Dodal, že prehra je iba informácia rovnako dôležitá ako výhra, pokiaľ z nej vyvodí správne závery. "Takéto zápasy sú presne tie, ktoré potrebujeme," zdôraznil.
Nemecký kapitán Joshua Kimmich vyzdvihol trénerské požiadavky: "Bol veľmi jasný v tom, čo chce – musíme to ako hráči naplniť."
Klopp do reprezentačného výberu povolal až 16 debutantov a niekoľko skúsených hráčov nechal doma, aby lepšie spoznal dostupný talent. Medzi piatimi zmenami v základnej jedenástke bol prekvapujúco aj útočník Bambase Conte z Hoffenheimu, ktorý v najvyššej nemeckej súťaži odohral zatiaľ len štyri zápasy.
Hoci Nemci mali výraznú prevahu v držaní lopty, nedokázali si vytvoriť dostatok gólových príležitostí. Naopak, Gréci sa nebáli využívať rýchle protiútoky. Okrem Kourbelisovho presného zásahu mali aj ďalšie sľubné momenty, ktoré však nepremenili na gól.
Stopér Jonathan Tah zdôraznil dôležitosť jednoty v tíme: "Myslím si, že najdôležitejšie je stáť spolu a to sa nezmení. Vonkajší tlak môže byť veľký, ale rozhoduje, čo robíme na ihrisku."
Zdroj: SITA.sk - Gréci v Lige národov zaskočili domácich Nemcov. Už aj Klopp pozná trpkú príchuť prehry na reprezentačnej lavičke © SITA Všetky práva vyhradené.
Jürgen Klopp okúsil prvú prehru na poste trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci v nedeľu na domácom ihrisku v Augsburgu prehrali s Gréckom 0:1. Jediný gól zápasu strelil v 74. minúte Dimitrios Kourbelis.
V prvom zápase na domácej pôde pod taktovkou Kloppa nemecký tím neukázal ofenzívnu energiu, ktorú prejavil v predchádzajúcom zápase pri remíze 1:1 na holandskej pôde. Počas prvej hodiny zápasu sa Nemcom nedarilo dostať cez grécky obranný val a po rýchlej protiofenzíve Grékov skóroval Kourbelis, čím zabezpečil Grécku jeho prvý triumf v histórii.
"Osobne ma to vôbec netrápi. Prehral som už oveľa viac zápasov, než by som chcel," povedal Klopp pre stanicu ARD. Dodal, že prehra je iba informácia rovnako dôležitá ako výhra, pokiaľ z nej vyvodí správne závery. "Takéto zápasy sú presne tie, ktoré potrebujeme," zdôraznil.
Nemecký kapitán Joshua Kimmich vyzdvihol trénerské požiadavky: "Bol veľmi jasný v tom, čo chce – musíme to ako hráči naplniť."
Klopp do reprezentačného výberu povolal až 16 debutantov a niekoľko skúsených hráčov nechal doma, aby lepšie spoznal dostupný talent. Medzi piatimi zmenami v základnej jedenástke bol prekvapujúco aj útočník Bambase Conte z Hoffenheimu, ktorý v najvyššej nemeckej súťaži odohral zatiaľ len štyri zápasy.
Hoci Nemci mali výraznú prevahu v držaní lopty, nedokázali si vytvoriť dostatok gólových príležitostí. Naopak, Gréci sa nebáli využívať rýchle protiútoky. Okrem Kourbelisovho presného zásahu mali aj ďalšie sľubné momenty, ktoré však nepremenili na gól.
Stopér Jonathan Tah zdôraznil dôležitosť jednoty v tíme: "Myslím si, že najdôležitejšie je stáť spolu a to sa nezmení. Vonkajší tlak môže byť veľký, ale rozhoduje, čo robíme na ihrisku."
Zdroj: SITA.sk - Gréci v Lige národov zaskočili domácich Nemcov. Už aj Klopp pozná trpkú príchuť prehry na reprezentačnej lavičke © SITA Všetky práva vyhradené.
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