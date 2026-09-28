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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Messi strelil nádherný gól z priameho kopu. Interu Miami však nepomohol, tím sa topí v kríze – VIDEO


Tagy: MLS Major League Soccer

Inter Miami nevyužil presný zásah hviezdneho Argentínčana a v MLS prehral na pôde Columbusu. Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi síce strelil nádherný vyrovnávajúci gól, no jeho Inter Miami ...



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messi scaled 1 e1754310683381 676x506 28.9.2026 (SITA.sk) - Inter Miami nevyužil presný zásah hviezdneho Argentínčana a v MLS prehral na pôde Columbusu.


Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi síce strelil nádherný vyrovnávajúci gól, no jeho Inter Miami prehral v nedeľu v Major League Soccer na pôde Columbusu Crew 1:2.

Superstar futbalových trávnikov prekonala domáceho brankára Patricka Schulteho parádnou strelou z priameho kopu v 33. minúte, čím vyrovnal na 1:1 po tom, keď predtým o päť minút skôr Josef Martínez poslal Columbus do vedenia z pokutového kopu.

Messi dosiahol už svoj 21. gól v základnej časti sezóny, avšak jeho snaha sa nakoniec ukázala ako márna, keďže domáci bojovali statočne a dlho držal výsledok v rovnováhe.

Messi mohol pridať druhý presný zásah po hodiny hry, no jeho pokus vyrazil gólman Patrick Schulte. Hostia potom oslavovali gól Davida Ayalu, po prehodnotení situácie ho však rozhodcovia zrušili pre postavenie mimo hry.

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Za Columbus mal tri veľké šance marocko-belgický krídelník Anass Zaroury, ktorý hneď trikrát mieril do žrde. Zdalo sa, že duel sa skončí remízou, no počas v nadstavenom čase domáci "udreli".

Brais Méndez vystrelil z hranice šestnástky, brankár hostí Rocco Ríos Novo loptu neudržal a senegalský náhradník Jamal Thiare rozhodol.

Prehra ešte viac skomplikovala šancu futbalistov Interu Miami na to, aby sa v tabuľke dotiahli na vedúci tím tabuľky Východnej konferencie aj celej súťaže Nashville SC, za ktorým zaostáva o 14 bodov a do konca základnej časti má pred sebou už len 7 duelov.

Columbus stále bojuje o miesto v play-off, momentálne sa nachádza na 12. mieste hodnotenia Východnej konferencie so ziskom 29 bodov, na vyraďovaciu časť stráca aktuálne štyri body.


Zdroj: SITA.sk - Messi strelil nádherný gól z priameho kopu. Interu Miami však nepomohol, tím sa topí v kríze – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
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