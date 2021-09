Grécka cirkev motivuje veriacich k očkovaniu, ľudia dostanú vakcínu aj pred kostolmi

Motivácia na očkovanie

Tisícky infikovaných

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - V Grécku odštartovalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj pred kostolmi. Pilotný program, ktorý vláda predstavila minulý mesiac v snahe povzbudiť viac ľudí na očkovanie, odštartoval v pondelok na ostrove Kréta a neskôr by sa mal rozšíriť pred kostoly do ďalších väčších miest.Mobilné zdravotnícke jednotky začali podávať jednodávkovú vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson pred kostolom v meste Archanes, neďaleko hlavného mesta ostrova Iraklio. Na prvý deň vakcinácie sa prihlásilo 52 ľudí, ďalší však prišli aj bez objednávky a dostali vakcínu, informuje agentúra AP.Úrady v Grécku sa usilujú posilniť vakcinačný program viacerými stimulmi a chceli získať aj podporu tamojšej vplyvnej pravoslávnej cirkvi. A práve podpora zo strany cirkvi sa ukázala ako motivácia pre niektorých obyvateľov, aby sa zaočkovali.Sedemdesiattriročný Michalis Vardakis z Archanesu sa vyjadril, že sa dal zaočkovať preto, že zakročil ich kňaz a aj pre dobro svojich vnúčat, pretože nemôže „vystáť strach z objatia svojich vnúčat“.Vakcíny proti koronavírusu sú v Grécku dostupné pre ľudí od 12 rokov. Dosiaľ v krajine, ktorá má okolo 11 miliónov obyvateľov, plne zaočkovali viac ako 5,7 milióna ľudí.Zdravotnícki pracovníci vo verejnom a súkromnom sektore musia absolvovať očkovanie povinne. Pre vstup do niektorých zariadení vrátane barov a reštaurácií je zase potrebný certifikát o očkovaní alebo prekonaní COVID-19.V Grécku dosiaľ potvrdili takmer 600-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 13 800 súvisiacich úmrtí. Podľa tamojších úradov je zo súčasných 381 pacientov s COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, 90 percent nezaočkovaných.