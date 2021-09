Lipšic bral peniaze od oligarchov a je etalónom špiny, Fico vyzval špeciálneho prokurátora k odstúpeniu z funkcie (video)

Mesačná odmena 7-tisíc eur

Chameleón i pokrytec

Lipšic sa bráni

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Daniel Lipšic je jediný politik na Slovensku, ktorý bral peniaze od oligarchov. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . Zároveň vyzval Lipšica, aby sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora, lebo v parlamente ho Smer-SD odvolať nevie.Lipšic na sociálnej sieti uviedol, že nikdy nemal žiaden priamy príjem zo spoločnosti Mecom , ani z inej spoločnosti z portfólia finančnej skupiny Penta „Pre nás v Smere ste len a len etalónom špiny,“ vyhlásil Fico na adresu špeciálneho prokurátora. Podľa Fica Lipšic celý život hovoril, ako treba bojovať proti „hnusným oligarchom“ a potom sa zistilo, že je „jediný politik, lebo on je politik, ktorý bral peniaze od oligarchov“.Fico sa odvolal na anonymizované rozhodnutie generálnej prokuratúry, kde je „plus – mínus“ napísané, že spoločnosť Penta a Jaroslav Haščák si objednali služby od Daniela Lipšica v oblasti trestného práva.Podľa Fica firma, kde Lipšic pracoval, dostala objednávku s mesačnou odmenou 7-tisíc eur bez DPH. Šéf Smeru-SD hovoril, že za prvý rok Lipšic neposkytol žiadne právne služby v písomnej podobe. Ako ďalej pokračoval, Lipšic v ďalšom roku poskytol päť písomností po osem strán za odmenu približne 250-tisíc eur.„Chameleón, pokrytec, lotor sú asi najlepšie slová,“ tvrdil Fico. Podľa neho je to niečo, ako keby kresťanský politik postavil svoju kariéru na boji proti homosexuálom a potom sa zistí, že on sám je homosexuál.Daniel Lipšic na sociálnej sieti napísal, že je poľutovaniahodné, ak zavádzajúce a dokázateľne nepravdivé tvrdenia obhajoby niektorých oligarchov začínajú preberať aj niektorí verejní činitelia.„Spoločnosť Mecom uzatvorila s našou advokátskou kanceláriou zmluvu o poskytovaní právnych služieb s mesačnou paušálnou odmenou. Výška tejto paušálnej odmeny bola pritom priemernou paušálnou odmenou viacerých klientov firmy v trestnoprávnej oblasti,“ uviedol Lipšic s tým, že on sa nijako nepodieľal na určení výšky paušálnej odmeny.Jedným z kontaktných advokátov pre trestnú oblasť bol uvedený aj on, keďže vo firme, ktorá mala v tom čase 25 právnikov, viedol trestnoprávny tím.„Zo spoločnosti Mecom, ani z inej spoločnosti z portfólia finančnej skupiny Penta, som nikdy nemal žiaden priamy príjem, čo sa dá ľahko overiť prostredníctvom bankových prevodov. Nikdy. Ak teda Jaroslav Haščák vo svojich obhajobných vyjadreniach spomína ,odmenu pre JUDr. Daniela Lipšica', tak preukázateľne klame,“ vyhlásil na sociálnej sieti Lipšic.