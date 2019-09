Grécka ekonomika zrýchlila v 2. kvartáli rast na takmer 2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 4. septembra (TASR) - Grécka ekonomika expandovala v 2. štvrťroku najvýraznejšie za posledné tri kvartály. K zrýchleniu rastu prispeli najmä export a výdavky štátu. Uviedol to v stredu grécky štatistický úrad.Hrubý domáci produkt (HDP) Grécka upravený o sezónne vplyvy vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 0,8 %. V 1. štvrťroku dosiahol rast po revízii 0,2 % potom, ako v závere minulého roka o 0,1 % klesol.V medziročnom porovnaní dosiahol rast gréckej ekonomiky 1,9 %. To znamená výrazné zrýchlenie rastu po 1,1-percentnej expanzii v prvých troch mesiacoch roka.Ešte výraznejšie sa zrýchlil rast na neupravenej báze. Tempo rastu dosiahlo 1,9 % po 0,5-percentnom raste v 1. kvartáli.Výsledky ekonomiky v 2. štvrťroku ovplyvnil najmä export. Zatiaľ čo v prvých troch mesiacoch roka medzikvartálne o 1,9 % klesol, v 2. štvrťroku zaznamenal rast na úrovni 3,3 %. Naopak, dovoz o 0,8 % klesol po 5,3-percentnom raste na začiatku roka.Výdavky domácností sa znížili o 0,4 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcich troch mesiacoch, naopak, vládne výdavky po predchádzajúcom poklese výrazne vzrástli. Rast dosiahol 4,3 % po 2,4-percentnom poklese v období január-marec.