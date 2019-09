Ružinov sa púšťa do podrobnej inventarizácie stromov a drevín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. septembra (TASR) – Bratislavský Ružinov sa púšťa do vytvorenia podrobnej analýzy zelene na svojom území. S inventarizáciou stromov a ďalších drevín začína v menších lokalitách na Pošni a Trávnikoch, v ktorých sa nachádzajú rôzne typy verejnej zelene. V budúcich rokoch by sa mali pridať ďalšie. Cieľom je vytvoriť za štyri roky interaktívnu mapu zelene a plán starostlivosti pre každý strom.uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Takto získané podklady podľa nej zároveň pomôžu pri plánovaní financií na údržbu drevín.Počas inventarizácie sa pri každej drevine určí jej druh, zmeria sa obvod kmeňa, posúdi sa jej celková sadovnícka hodnota, zdravotný stav, stabilita a vitalita.poznamenala. Rovnako bude samospráva postupovať aj pri inventarizácii kríkov.Všetky informácie budú následne zanesené do mapy. Stromy budú podľa ich výslednej sadovníckej hodnoty farebne odlíšené. To znamená, že mestská časť bude vedieť, ktoré stromy majú najnižšiu sadovnícku hodnotu, či už pre zlý zdravotný stav alebo výrazne zníženú vitalitu.doplnila Tóthová.