Grécke ostrovy zasiahla búrka so silou hurikánu, cesty zavalili stromy a ľudia zostali bez elektriny (foto+video)

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Viaceré ostrovy západne od gréckej pevniny zasiahol vietor so silou hurikánu a silný dážď. Prírodný živel tam spôsobil výpadky prúdu a museli v súvislosti s ním tiež uzavrieť niektoré cesty.Silná búrka nazývaná Ianos by sa mala v priebehu piatka presunúť nad pevninu a zasiahnuť aj časti južných oblastí Peloponézu, no počítačové modely naznačujú, že by nemala priamo zasiahnuť hlavné mesto Atény.Úrad civilnej ochrany informoval, že ostrovy Zakynthos, Kefalonia a Ithaki v Iónskom mori hlásia škody, výpadky elektriny a uzávierky ciest v dôsledku popadaných stromov.Školy vo viacerých oblastiach západného Grécka zostali zatvorené a úrady požiadali obyvateľov, aby nevychádzali von.