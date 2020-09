OĽaNO vyriešilo kauzu Čepček. Poslancovi vysvetlili, ako sa predkladá zákon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) si podľa slov predsedu Michala Šipoša vysvetlil s Martinom Čepčekom (OĽaNO) postup pri predkladaní zákonov.Poslanec vládneho hnutia totiž predložil do parlamentu vlastný návrh, ktorým sa mala upraviť novela zákona o umelom prerušení tehotenstva, a to bez konzultácie s koaličnými partnermi.„Diskutovali sme o vzniknutej situácii a vysvetlili si to. Dohodli sme sa, že do budúcna si na podobné situácie budeme dávať pozor a ideme spoločne ďalej,“ uviedol Šipoš pre agentúru SITA.Podľa ústavnoprávneho výboru bol však návrh v rozpore s rokovacím poriadkom, keďže od rokovania o obdobnom návrhu neuplynula zákonom stanovená lehota. Šéf parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) preto návrh do programu schôdze nezaradil.