Grécke úrady v kauze únosu lietadla TWA zrejme zadržali nevinného

Bejrút 23. septembra (TASR) - Libanončan zadržaný gréckou políciou pre únos lietadla v roku 1985 zrejme nie je podozrivým, po ktorom pátrali Atény i Berlín. Uviedli to v pondelok dva nemenované oficiálne zdroje v Libanone, ktoré sa zhodli na tom, že ide o prípad "".Skutočné meno muža podozrivého z únosu je Muhammad Sálih a jeho otec sa volal Ali, zatiaľ čo meno zadržaného je dvojslovné — Muhammad Ali Sálih, uviedol libanonský diplomatický zdroj.Úrady v Bejrúte medzičasom nadviazali kontakt s Berlínom a očakávajú, že nemecká spolková prokuratúra čo najskôr rozhodne o prepustení muža zadržaného v Grécku na slobodu.Grécka polícia požiadala nemecké úrady o potvrdenie identity zadržaného, pričom odpoveď očakáva do pondelňajšieho večera.Ako uviedla agentúra AFP, v Grécku zadržaný Libanončan je novinár a člen syndikátu novinárov v Bejrúte. Zadržaný už minulý štvrtok žiadal, aby libanonské úrady vyvinuli tlak na čo najrýchlejšie vyriešenie jeho mylného zadržania.Zadržali ho vo štvrtok na ostrove Mykonos počas pasovej kontroly na výletnej lodi. V piatok predstúpil pred grécky súd, ktorý nariadil jeho vzatie do väzby až do vydania do Nemecka, kde bol v roku 1987 na spolupáchateľa únosu vydaný európsky zatykač vo veci únosu lietadla a únosu skupiny osôb.Grécke médiá pripomenuli, že ide o kauzu únosu lietadla spoločnosti TWA, ku ktorému došlo 14. júna 1985. Lietadlo letelo z Káhiry do San Diega so zastávkami v Aténach, Ríme, Bostone a Los Angeles. K únosu došlo krátko po štarte v Aténach.Pilot lietadla John Testrake bol následne 17 dní nútený letieť ponad Stredozemné more — od Bejrútu po Alžír a späť -, pričom trikrát pristál v Bejrúte, až potom mu konečne umožnili definitívne pristáť. Na palube lietadla bolo 153 cestujúcich a členov posádky, ktorých únoscovia prepúšťali na slobodu po skupinách.Jedného cestujúceho, 23-ročného potápača amerického námorníctva Roberta Stethema, však únoscovia počas zastávky v Bejrúte surovo zbili, strelili do hlavy a jeho telo vyhodili na pristávaciu plochu.Grécke médiá pripomenuli, že spomínaného Libanončana zatkli v Nemecku dva roky po únose. Neskôr ho však vymenili za dvoch Nemcov, ktorých uniesli v Bejrúte. Od tej doby bol tento dnes 65-ročný muž na úteku.