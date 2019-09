Aby bolo pre Vás nakupovanie relaxom a potešením

A o elektronike ani nehovoriac. Vtedy by nás nosili na rukách a od samej lásky aj zjedli. Vo všeobecnosti však platí, že vo svete dospelých nie je nakupovanie príliš obľúbené, až na výnimky u niektorých žien. Ženy sú síce povestné tým, že rady a často nakupujú, ale na druhej strane, sú nákupy veľmi unavujúce. A niekedy ani neplánujeme ísť do obchodu alebo iba po jednu vec a zrazu máme nákupný košík plný a účet tenší. Ako teda nakúpiť výhodne a s prehľadom?

Letáky- dobrí radcovia

Možno by niekto nesúhlasil a namietal, lebo letáky nám plnia poštové schránky a kým sa dopracujeme k riadnej pošte, tak musíme vyhádzať množstvo letákov a reklám, a to nás vie poriadne naštvať. Priznajme si, že mnohí letáky ani nečítame a rovno putujú do koša. Ale nájdu sa medzi nami aj tí, ktorí si niektoré letáky vezmú domov a v pokoji si ich prelistujú. Nuž a dobre robia. Pretože v nich možno nájsť veľa akcií na rôzne vybrané tovary, ktoré v bežnom obchode kúpime za plnú cenu a preplatíme. Dobrým radcom môže byť napríklad aktuálny Billa leták, ktorý je dobré si pozrieť vopred, než vstúpime do obchodu. Už doma si môžeme urobiť prehľad o veciach, ktoré potrebujeme kúpiť a v obchode si ich už dáme iba do košíka. Ušetríme tak čas a veľakrát i peniaze.

Doma vyber, v jednote nakúp

Aby sme predišli zbytočnému brázdeniu po obchode a ušetrili nejaké to euro, tak by sme sa na nakupovanie mali pripraviť už doma. Nájsť si pár minút čas a vybrať si z letákovej ponuky tovar, ktorý sa nám minul alebo je momentálne v akcii za výhodnú cenu a urobiť si zoznam všetkého potrebného. Dobrým pomocníkom nám môže byť napríklad Coop Jednota leták , ak radi a pomerne často nakupujeme v coop jednote. Tovar je pravidelne obmieňaný a akcie sú na vybrané druhy tovaru prakticky stále. V prípade väčšieho nákupu do domácnosti sa určite táto voľba oplatí.