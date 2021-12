Grécki poslanci odklepli povinné očkovanie pre seniorov, bez vakcinácie budú platiť povinné pokuty

Opatrenie pre neúprosné fakty

Politika zachraňujúca životy

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Grécki poslanci schválili legislatívu, na základe ktorej je vakcinácia proti koronavírusu povinná pre všetkých obyvateľov krajiny vo veku nad 60 rokov. Zhruba 17 percent Grékov v tejto vekovej skupine je nezaočkovaných.Podľa novej legislatívy sa musia dať do 16. januára zaočkovať prvou dávkou, inak budú každý mesiac, kým zostanú nezaočkovaní, platiť pokutu 100 eur.Premiér Kyriakos Mitsotakis povedal, že toto opatrenie navrhol pre „neúprosné“ fakty: Deväť z desiatich Grékov, ktorí zomierajú na ochorenie COVID-19, je vo veku nad 60 rokov, sedem z desiatich intubovaných pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti je z tej istej vekovej skupiny a viac ako 80 percent z nich nie je zaočkovaných.„Niet pochýb, že ide o ľudí, ktorí čelia najväčším rizikám,“ povedal grécky premiér. „Ale sú to zároveň oni, kto obsadil verejný zdravotný systém, pretože sú nechránení, a zbavujú možnosti liečby tisíce iných ľudí s veľmi vážnymi zdravotnými problémami,“ povedal Mitsotakis.„Nepozerám sa na to, či ma toto opatrenie bude stáť určité hlasy vo voľbách. Verím, že robíme správnu vec, a som presvedčený, že táto politika zachráni životy,“ dodal predseda gréckej vlády.