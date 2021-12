Mikuláš v Dúbravke nepríde cez okno alebo pod okno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Keď nemôžu deti k Mikulášovi, Mikuláš príde k nim. A to doslova. Dúbravský Mikuláš zavíta pod okná detí v materských školách. V sprievode svojich pomocníkov - starostu mestskej časti Martina Zaťoviča, ktorý si každoročne berie na podobnú mikulášsku jazdu dovolenku, obídu materské školy. Pozdravia, zazvonia zázračným zvonom, odovzdajú mikulášsku nádielku a aspoň na chvíľku vyčarujú sviatočnú atmosféru.Mestská časť Bratislava-Dúbravka organizuje aj tento rok Mikuláša vo všetkých dvanástich materských školách, ktoré zriaďuje. "Mikuláš pod okno" príde k dúbravským materským školám ráno 6. decembra.Vianočnú atmosféru prináša do mestskej časti aj sviatočné osvetlenie v uliciach. Svetlá sa zapnú na Mikuláša na živých "vianočných" stromčekoch – pred Domom kultúry Dúbravka a pred miestnym úradom na Žatevnej 2.Rozsvecovanie dúbravského vianočného stromčeka sa bude dať sledovať aj online 6. decembra o 17.00 na sociálnej sieti Dúbravka-mestská časť Bratislava."Chceme aspoň krátkym videom a koledou, ktorá zaznie počas online podujatia, priniesť trošku vianočnej atmosféry," hovorí starosta Dúbravky Martin Zaťovič. "Svetielka aspoň symbolicky predznamenajú blížiace sa sviatky a prinesú hrejivý pocit do domovov Dúbravčanov."Sviatočné osvetlenie by malo v Dúbravke svietiť do 6. januára 2022.Materská škola Ušiakova – 8.15 hod.Materská škola Nejedlého – 8.30 hod.Materská škola Sekurisova – 8.45 hod.Materská škola Cabanova – 9.00 hod.Materská škola Pri kríži – 9.15 hod.Materská škola Ožvoldíkova – 9.30 hodMaterská škola Fedákova – 9.45hod.Materská škola Galbavého – 10.00 hod.Materská škola Švantnerova – 10.15 hod.Materská škola Bullova - 10.30 hod.Materská škola Damborského – 10.45 hod.Materská škola Bazovského – 11.00 hod.Informačný servis