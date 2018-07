Grécko by malo poslednú tranžu úveru dostať na budúci mesiac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. júla (TASR) - Grécko by poslednú tranžu úveru malo získať na budúci mesiac. Uviedol to šéf Euroskupiny Mario Centeno.Ako povedal Centeno vo štvrtok (12.7.), poslednú čiastku z tretieho záchranného úveru, ktorú ministri financií eurozóny schválili koncom júna vo výške 15 miliárd eur, by mali Atény dostať v auguste. Dodal, že uvoľnenie poslednej tranže úveru pre Grécko odsúhlasilo doteraz 18 krajín eurozóny a čaká sa už len na dokončenie schvaľovacích procedúr v Nemecku.povedal Centeno.Podľa komisára Európskej únie pre hospodárske a menové záležitosti Pierra Moscoviciho nie je pochýb, že Grécko peniaze dostane,