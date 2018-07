V rakúskom Eisenstadte majú vzorový dom energetickej budúcnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Eisenstadt 13. júla (TASR) - Spoločnosť Energie Burgenland predstavila v stredu (11.7.) verejnosti svoj dom energetickej budúcnosti (Haus der Energiezukunft). Ide o dom s 36 bytmi. Je vybavený fotovoltickými panelmi, ktoré mu budú dodávať dostatok elektrickej energie na krytie vlastnej spotreby. Pred domovými dverami má aj nabíjačku pre autá s elektrickým pohonom. Tá slúži verejnosti v hlavnom meste spolkovej krajiny Burgenlandsko už od polovice júna.Dom energetickej budúcnosti "je prvým svojho druhu bytových energeticky účinných domov v slnečnom Burgenlandsku," uvádza sa to v informácií Oberwartského bytového družstva (OSG)."Dom je názorným príkladom pre to, ako sa zmení bývanie v nadchádzajúcich rokoch. Spotrebiteľ bude výrobcom zelenej energie," povedal predseda správnej rady krajinskej energetickej spoločnosti Michael Gerbavsits. Dodal, že firma testuje novú energetickú koncepciu pre súkromných klientov. V budúcnosti by sa mali obyvatelia podieľať na financovaní spoločných fotovoltických zariadení.Krajinská firma si projektom Moderne bývať vytýčila cieľ dosiahnuť energeticky úsporné bývanie v spolupráci rozličných podielnikov stavieb a rozšíriť ho v celom Burgenlandsku.