Grécko dostalo poslednú tranžu zo záchranného úveru

Luxemburg 6. augusta (TASR) - Grécko dostalo poslednú tranžu vo výške 15 miliárd eur z balíka finančnej pomoci od krajín eurozóny.Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) v pondelok potvrdil vyplatenie tranže. Z celkového objemu 15 miliárd eur pôjde 9,5 miliardy eur do hotovostného vankúša, ktorý by mal Aténam pomôcť plniť svoje finančné záväzky takmer 2 roky po skončení medzinárodného programu pomoci. Zvyšok sa použije na splácanie dlhu.Vyplatenie tranže je dôkazom, že počas tri roky trvajúceho záchranného programu "Grécko prešlo dlhú cestu" a že úsporné opatrenia prinášajú ovocie, uviedol šéf ESM Klaus Regling.Vyplatenie poslednej tranže sa pozdržalo niekoľko týždňov pre námietky Nemecka, ktoré v polovici júla požadovalo jej odloženie, pretože Atény nesplnili všetky podmienky.Medzinárodná finančná pomoc držala Grécko nad vodou od roku 2010 a zachránila krajinu pred bankrotom. Atény museli na oplátku prijať rozsiahly úsporný a reformný program.Celková hodnota tretieho záchranného programu, ktorý sa skončí 20. augusta, dosiahla teoreticky až 86 miliárd eur. Z toho 62 miliárd eur poskytol ESM.Grécko podľa ESM po vyplatení poslednej tranže disponuje kapitálovým vankúšom vo výške okolo 24 miliárd eur, čo by malo v krajnom prípade stačiť na udržanie nad vodou na asi 22 mesiacov.Grécka ekonomika po rokoch krízy opäť rastie. Verejný dlh je však obrovský, keď sa pohybuje na úrovni okolo 180 % hrubého domáceho produktu (HDP).