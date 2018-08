Aktivista M. Dragun spustil petíciu za obnovu Sadu Janka Kráľa

Na ilustračnej snímke zreštaurovaná socha Janka Kráľa v Sade Janka Kráľa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. augusta (TASR) – V bratislavskej Petržalke spustili ďalšiu petíciu, tentoraz internetovú. Týka sa obnovy Sadu Janka Kráľa ako národnej kultúrnej pamiatky a najstaršieho verejného parku v strednej Európe. Stojí za ňou občiansky aktivista Miroslav Dragun, ktorý sa ňou obracia na mestskú časť, hlavné mesto a ďalšie ústredné orgány štátnej správy.Petíciou požaduje obnovenie chodníkov v Sade Janka Kráľa a jeho okolí a vybudovanie moderných bežeckých tratí podľa zahraničného vzoru. Obnoviť by sa mali aj zverokruhy, a tiež existujúca fontána, ktorá by podľa neho mala predstavovať niečo monumentálnejšie. Navrhuje tiež zlepšenie komplexnej starostlivosti o zeleň, zvýšenie počtu smetných nádob, osadenie nového LED osvetlenia, pitných fontán, či obnovu verejných toaliet.uviedol na pondelňajšom brífingu Dragun. Tomu chýbajú aj informačné tabule o Sade Janka Kráľa a jeho histórii a za hanbu sadu označuje erotický salón, ktorému by vraj obmedzil činnosť. Na jeho mieste si vie predstaviť skôr kaviareň alebo reštauráciu.V súvislosti s obnovou Sadu Janka Kráľa navrhuje tiež vypísanie súťaže architektonických návrhov jeho revitalizácie. Podľa urbanistu Ivana Siláčiho však treba v prvom rade vyriešiť dlhodobú komplexnú starostlivosť o zeleň a mobiliár.skonštatoval Siláči s tým, že spoluprácu vidí nielen so samosprávou, ale tiež blízkym nákupným centrom a neďalekým developerom.Mestská časť vo svojom stanovisku uvádza, že na vyjadrenia aktivistu, ktoré majú byť predvolebnou kampaňou, nebude reagovať. Doteraz podľa nej o Sad nejavil záujem a nepredložil ani žiadne fakty či posudky.píše mestská časť.Samospráva zároveň vyjadrila ľútosť na udalosťou z uplynulého víkendu, kedy na jedného návštevníka spadol konár stromu.podotkla samospráva.