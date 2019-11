Grécko je spojencom Číny pri expanzii obchodu aj BRI

Bez popisu Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 11. novembra (TASR) - Grécko jeČíny pri jej plánoch na expanziu obchodu. Uviedol to v pondelok čínsky prezident Si Ťin-pching počas trojdňovej štátnej návštevy v Aténach.povedal Si Ťin-pching na úvod štátnej návštevy zameranej na prehĺbenie spolupráce s Gréckom vo všetkých smeroch a posilnenie dvojstranných vzťahov.Grécko je jedným z podporovateľov čínskej BRI, ktorá počíta s vybudovaním rozsiahlej infraštruktúry, od prístavov, cez železnice, cesty až po priemyselné parky v Ázii, Afrike, na Blízkom východe aj v Európe. Do novej infraštruktúry v 126 krajinách sa majú investovať bilióny.Grécke a čínske delegácie podpísali viac ako tucet dohôd, vrátane dohody o vydávaní osôb, dohôd o vývoze poľnohospodárskych výrobkov a dohody o otvorení prvej pobočky Bank of China v Aténach. Aj Čínska priemyselná a obchodná banka bude mať zastúpenie v Grécku.Dohody podpísané v pondelok, povedal Si Ťin-pching.vyhlásil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.Čínske ministerstvo zahraničných vecí už predtým poznamenalo, že návšteva čínskeho prezidenta v Aténach bude maťpre rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami. Vnesie tieždo rozvoja vzťahov medzi Čínou a Európskou úniou (EÚ) a do rozvoja pekinskej iniciatívy BRI.uviedol vo štvrtok pre rozhlasovú stanicu Thema grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias.dodal Dendias.Čínsky prezident pricestoval do Atén krátko po štvordňovej ceste nového gréckeho premiéra Mitsotakisa do Šanghaja minulý týždeň, kde viedol delegáciu viac ako 60 podnikateľov. Mitsotakis, ktorý bol zvolený v júli, označil zahraničné investície a privatizáciu za svoju prioritu a základný pilier svojej administratívy, ktorá si dala za cieľ zrýchliť slabý rast ekonomiky po vyčerpávajúcej 10-ročnej kríze.povedal Mitsotakis, ktorý plánuje znovu navštíviť Čínu v apríli 2020.Grécko postupne buduje užšie obchodné vzťahy s Čínou už viac ako desať rokov, od dohody predchádzajúcej konzervatívnej vlády z roku 2008 o dlhodobom prenájme kontajnerových terminálov v hlavnom prístave Pireus čínskemu lodnému gigantovi Cosco.Spoločnosť Cosco už investovala v prístave okolo 600 miliónov eur a vytvorila 3000 pracovných miest. Celková výška investície by mohla dosiahnuť jednu miliardu eur, uviedol Mitsotakis počas návštevy v Šanghaji.Grécko tiež dúfa, že sa zvýši počet priamych letov medzi oboma krajinami a počet čínskych turistov v krajine tak stúpne o viac ako štvrtinu na 250.000 ročne.Okrem toho si už viac ako 5000 Číňanov kúpilo nehnuteľnosť v Grécku. Využili tak päťročný pobytový program „Golden Visa“, ktorý odštartoval v roku 2013.Z Grécka odcestuje Si Ťin-pching na summit krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) v dňoch 13. a 14. novembra v Brazílii.