Ministri dopravy SR a ČR rokovali o dopravných projektoch

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Valtice 11. novembra (TASR) – Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a jeho český rezortný kolega Vladimír Kremlík rokovali na separátnom stretnutí v rámci spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky vo Valticiach o spoločných cieľoch v oblasti dopravy. Vlády oboch štátov podporujú rozvoj vysokorýchlostného aj konvenčného železničného spojenia v regióne strednej Európy. Kľúčovou témou je aj rozvoj spolupráce v oblasti autonómnej mobility.skonštatoval Érsek.Slávnostné spoločné vyhlásenie predsedov vlád SR a ČR, ktoré bolo podpísané v pondelok, podľa neho zdôrazňuje potrebu rozvoja vysokorýchlostnej železničnej trate, ale aj tradičného železničného spojenia. Pre rozpracovanie zámeru vysokorýchlostnej železnice už bola vytvorená a pravidelne zasadá expertná pracovná skupina na úrovni V4, ktorá má nájsť riešenie technických parametrov trate pre úspešnú realizáciu projektu. Výsledkom tohto projektu by malo byť skrátenie času cestovania medzi Varšavou, Ostravou, Brnom, Prahou, Budapešťou a Viedňou.poznamenal šéf slovenského rezortu dopravy.Ministri dopravy rokovali aj o spolupráci v oblasti autonómnych vozidiel. Slovensko takisto ocenilo aktivity českej a poľskej strany súvisiace s opätovným zaradením vodného koridoru Dunaj - Odra - Labe do siete TEN-T. Efektívnosť tejto vodnej cesty pre Slovensko by mala posúdiť Štúdia realizovateľnosti.