Grécko otvorilo turistickú sezónu a zrušilo väčšinu obmedzení pohybu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - Grécko otvorilo svoju turistickú sezónu a zrušilo väčšinu obmedzení pohybu. Do krajiny začali prichádzať nemeckí turisti. Od pondelka Grécko očakáva návštevníkov z Veľkej Británie, keďže Londýn krajinu zaradil do zoznamu takzvaných „žltých" štátov.Spoločnosť Tui, ktorá je najväčšou cestovnou kanceláriou na svete, obnovila v sobotu lety na ostrovy Kos, Rodos a Korfu a od júna chce lietať do zvyšku Grécka. Informuje o tom portál bbc.com.Návštevníci z 53 krajín, z ktorých Grécko povolilo príchod, musia deň pred pricestovaním vyplniť formulár lokalizácie cestujúceho, uviesť v ňom miesto pobytu, priložiť doklad o očkovaní alebo negatívny výsledok testu na koronavírus či doklad o nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19. V Grécku naďalej platia niektoré reštrikcie, ale povolil sa pohyb medzi regiónmi a zákaz nočného vychádzania sa obmedzil na čas od 00:30 do 5:00.Od turizmu je závislá pätina gréckej ekonomiky a pracuje v ňom 20 percent gréckych zamestnancov. Doteraz prvú dávku očkovacej látky proti koronavírusu v Grécku dostala štvrtina populácie a vláda zrýchľuje vakcinačnú kampaň na desiatkach ostrovov, predovšetkým na tých, ktoré sú turistickými destináciami.