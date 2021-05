Odsúdeného poslanca Európskeho parlamentu vydali do Grécka, bol súčasťou zločineckej organizácie

Brusel vydal gréckeho poslanca Európskeho parlamentu (EP) Ioannisa Lagosa do jeho rodnej krajiny, kde ho odsúdili na 13 rokov za mrežami. Krajne pravicový politik bol prvú noc v izolácii vo väznici Domokos a v nedeľu ho umiestnili do bežnej cely. Jeho žiadosť o prevezenie do väzenia v Aténach úrady zamietli.