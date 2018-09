Grécko presunulo z Lesbosu na pevninu 400 azylantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pireus 25. septembra (TASR) - Približne 400 žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzali v kriticky preľudnenom utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos, dorazilo v utorok na pevninu do prístavného mesta Pireus. Odtiaľ ich presunú do ďalších táborov a ubytovacích zariadení, informovala tlačová agentúra AP.Týchto žiadateľov o azyl, najmä rodiny zo Sýrie, Afganistanu a afrických krajín, presunuli na pevninu trajektom. Patria k zhruba 2000 osobám z tábora Moria na Lesbose, ktorých grécka vláda prisľúbila do konca septembra presťahovať. V tábore pre 3100 obyvateľov žije v súčasnosti približne trikrát viac ľudí.Nevyhovujúce životné podmienky v tomto najväčšom a najviac preľudnenom tábore na Lesbose si vyslúžili rozsiahlu kritiku, napríklad zo strany medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF), ale i miestnych orgánov. Predstaviteľka miestnej samosprávy na Lesbose Christianna Kalogerová na začiatku septembra uviedla, že ak vláda v Aténach neprijme do 30 dní urýchlene nápravné opatrenia, dá tábor zatvoriť.Grécko je hlavnou vstupnou bránou pre státisíce utečencov, ktorí od roku 2015 prichádzajú zo Sýrie a ďalších vojnou zničených krajín z územia Blízkeho východu a Afriky v nádeji na lepší život v Európe.