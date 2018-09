Petržalka súhlasí s prenájmom pozemkov pre UNB na výstavbu parkoviska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka prenajme na päť rokov za symbolické jedno euro ročne časť svojich pozemkov pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Tá pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v tejto mestskej časti plánuje vybudovať 199 nových parkovacích miest za 1,6 milióna eur bez DPH. Rozhodli o tom v utorok petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.Jednou z podmienok je, že nemocnica neprevedie daný pozemok na žiadnu tretiu osobu. Nové parkovisko by malo byť zároveň verejné a bezplatné, pričom pri schvaľovaní jeho prevádzkového poriadku chce mať čo povedať aj mestská časť, nielen mesto, ktoré je vlastníkom väčšej časti predmetných pozemkov. Ich prenájom budú schvaľovať bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok (27.9.).Ak by v rámci projektu výstavby parkoviska došlo k akýmkoľvek zmenám, petržalskí poslanci schválili, že k nim musí dať súhlas prenajímateľ. V prípade porušenia podmienok uvedených v uznesení petržalského miestneho zastupiteľstva sa výška nájmu zvýši z pôvodného jedného eura ročne na 100 eur za štvorcový meter za rok, prípadne sa predmetná zmluva vypovie.Podporu prenájmu pozemku pre výstavbu parkoviska pozitívne hodnotí starosta Petržalky Vladimír Bajan. Podľa neho sa tým totiž pomôže v riešení v súčasnosti neúnosnej situácie s parkovaním.skonštatoval Bajan.Poznamenal, že v žiadnom prípade by sa nemalo stať, aby sa pozemok scudzil, teda že by prešiel do súkromných rúk. Zároveň je potrebné, aby mali hlavné mesto aj mestská časť naďalej dosah na svoje pozemky. Na otázku TASR, či je postačujúci v prvom kroku päťročný nájom, keďže pôvodný návrh počítal s 20 rokmi, odpovedal kladne.podotkol Bajan. Ten si nevie predstaviť, že by miestni poslanci v budúcnosti nájom nepredĺžili.myslí si Bajan, ktorý toto rozhodnutie vníma skôr ako "poistku poistiek."S výstavbou parkoviska s rampovým systémom, na ktoré chce finančné prostriedky poskytnúť Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, by sa malo začať v roku 2019, sprevádzkované by malo byť v roku 2020. Parkovisko vrátane chodníkov a prístupových komunikácií bude stáť na celkovej ploche viac ako 6500 štvorcových metrov. Slúžiť by malo najmä pacientom, ktorí túto nemocnicu navštevujú, a takisto aj jej zamestnancom, ale vo večerných hodinách by tam mohli parkovať aj obyvatelia Petržalky.V súčasnosti môžu pacienti a návštevníci petržalskej nemocnice na Antolskej ulici využívať 230 parkovacích miest na platenom parkovisku. Za každú začatú hodinu platia parkovné vo výške jedného eura. Parkovisko prevádzkuje súkromná spoločnosť. Vodiči často využívajú na parkovanie všetky možnosti, preto neraz dochádza k zablokovaniu prístupovej cesty k centrálnemu príjmu pacientov. Zle zaparkované vozidlá znemožňujú príjazd sanitiek.