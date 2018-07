Grécko prevezme od Nemecka 1500 azylových konaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 18. júla (TASR) - Grécko prevezme na základe nedávno uzavretej dvojstrannej dohody od Nemecka 1500 utečencov a spracuje ich žiadosti o azyl. Uviedol to v stredu grécky minister pre migráciu Dimitris Vitsas.Podľa jeho slov Berlín postúpil v prvom polroku 2018 spomínané množstvo azylových konaní a tie Atény aj dokončia.Nemecko-grécka dohoda z júnového summitu EÚ je podľa Vitsasa výsledkom úsilia nájsť európske riešenie namiesto jednostranných národných riešení migračnej krízy.Nemecko výmenou za ústretovosť Grécka prisľúbilo, že od neho prevezme 2900 migrantov so zámerom spojiť rozdelené rodiny, uviedol podľa francúzskych médií grécky minister.Vitsas zdôraznil, že počet ilegálnych prisťahovalcov prichádzajúcich do Grécka zo susedného Turecka sa oproti letu 2015 znížil o 96 percent, avšak zásobovanie 60.000 migrantov na gréckom území predstavuje pre krajinu naďalej značný problém.