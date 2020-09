Grécko privítalo návrat tureckej prieskumnej lode do prístavu a signalizuje záujem rokovať

Turecko sa nevzdáva svojich práv

Diplomacia delových člnov

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Grécky premiér privítal návrat tureckej prieskumnej lode do prístavu po tom, ako jej misia vyvolala medzi krajinami spor o práva na energetický prieskum vo východnom Stredozemnom mori. Kyriakos Mitsotakis je podľa vlastných slov pripravený obnoviť viaznuce rokovania o možných ložiskách ropy a plynu.Krajiny sa tak podľa agentúry AP zrejme po týždňoch agresívnych slovných výmen a obáv z ozbrojeného konfliktu prikláňajú k diskusiám.Turecké prieskumné plavidlo Oruc Reis sa po viac ako mesiaci vrátilo do prístavu v Antalyi. Minister obrany Hulusi Akar pre štátnu agentúru Anadolu povedal, že to však neznamená, že by sa Turecko vzdávalo svojich práv, informuje agentúra AFP. Krajina podľa neho podporuje mier a dialóg - v prípade, že budú naplnené ich "želania a požiadavky"."Toto je pozitívny prvý krok," povedal Mitsotakis novinárom v Solúne, pričom dodal, že ak uvidia náznaky "deeskalácie v praxi", bude prvý, kto si sadne k rokovaciemu stolu.Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa vystupňovalo po tom, ako Ankara vyslala prieskumné plavidlo Oruc Reis, aby hľadalo ložiská plynu a ropy. Prieskum však zasahuje do vôd, na ktoré si Grécko a Cyprus nárokujú výlučné ekonomické práva. Grécko a Cyprus obviňujú Turecko z porušovania medzinárodného práva a "diplomacie delových člnov".Turecko trvá na tom, že obraňuje svoje práva a práva tureckých Cyperčanov na ich spravodlivý podiel na potenciálnych ložiskách plynu v oblasti. Všetky strany pritom v oblasti nasadili vzdušné aj námorné sily, aby zdôraznili svoje nároky.Rokovania medzi Gréckom a Tureckom o tejto téme sa naposledy konali ešte v roku 2016.