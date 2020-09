Tradičná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne bude s výraznými obmedzeniami

Sektor pre 1000 ľudí

Obmedzený program

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Tradičná púť pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska , narozdiel od minulosti, na farskej úrovni. Oznámili to organizátori púte z komunity pavlínov na webovej stránke bazilika.sk Zároveň sa v tejto súvislosti obrátili na farnosti a cirkevné spoločenstvá so žiadosťou, aby neorganizovali 15. septembra do Šaštína hromadné púte a zájazdy.„Hlavná svätá omša bude slávená v bazilike, do ktorej bude umožnený vstup iba obmedzenému počtu pútnikov. V parku pred bazilikou budú vytvorené sektory pre približne 1 000 ľudí. Vstup do sektorov bude možný len cez vyznačené vchody,“ informujú organizátori s tým, že po naplnení kapacity týchto priestorov sa tam ďalší ľudia už nedostanú. Odporúčajú tiež zvážiť prítomnosť starších osôb, osôb s chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou alebo z rizikových skupín.Hlavný program púte sa začína v utorok 15. septembra ráno viacerými svätými omšami, slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov sa začína o 10:30. Vysielať ju bude Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a TV Lux. V stredu 16. septembra o 10:30 bude svätú omšu v bazilike sláviť bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.Samotná púť je aj v tomto roku trojdňová, jej program je však vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom obmedzený.