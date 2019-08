Grécko úplne ruší kapitálové kontroly

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 26. augusta (TASR) - Grécko úplne zruší aj zvyšné reštrikcie týkajúce sa pohybu kapitálu. Krajina zaviedla kapitálové kontroly pred 4 rokmi, aby stabilizovala krehký finančný systém.povedal v pondelok v gréckom parlamente premiér Kyriakos Mitsotakis. To znamená, že Gréci si opäť môžu bez obmedzení vyberať peniaze zo svojich účtov a posielať ich do zahraničia.Kapitálové kontroly začali platiť 1. júla 2015. Zaviedla ich vláda predchádzajúceho premiéra Alexisa Tsiprasa, keď panické vyberanie hotovosti a transfery do zahraničia ohrozovali stabilitu bankového sektora. Gréci si na začiatku mohli vybrať len 60 eur denne, neskôr sa tento limit postupne zvyšoval.Grécko sa v roku 2010 dostalo do hlbokej dlhovej krízy a bolo nútené požiadať medzinárodných veriteľov o finančnú pomoc. Postupne dostalo tri balíky pomoci, ktoré krajinu zachránili pred platobnou neschopnosťou. Výmenou za pomoc museli Atény zrealizovať reformy a úsporné opatrenia. Posledný balík pomoci sa skončil približne pred 1 rokom. Odvtedy sa Grécko financuje na trhu.