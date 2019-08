MS: Zotrvanie v pozícii je na rozhodnutí Jankovskej, respektíve Smeru

Monika Jankovská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Vyvodenie politickej alebo osobnej zodpovednosti a zotrvanie v pozícii je v súčasnosti na rozhodnutí štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD), respektíve jej nominujúcej strany. V reakcii na prípad Jankovskej to uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.Rezort vo svojom stanovisku tiež uviedol, že si ctí prezumpciu neviny a plne dôveruje orgánom činným v trestnom konaní. "doplnila hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.Ministerstvo spravodlivosti bude podľa Drobovej naďalej pokračovať v realizácii opatrení za účelom zvýšenia dôvery v spravodlivosť.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) ešte v sobotu (24. 8.) avizoval, že okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala minulý týždeň u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón.Viaceré opozičné strany trvajú na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom K. Aj podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) trvá na tom, že pokiaľ sa potvrdia podozrenia týkajúce sa štátnej tajomníčky, bude rázne konať. Jankovská by podľa neho mala sama zvážiť, či súčasná situácia pomáha jej osobe a strane, ktorá ju nominovala.