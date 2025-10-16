Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2025

Grécky parlament schválil umožnenie 13-hodinového pracovného dňa


Grécky parlament vo štvrtok schválil spornú reformu, ktorá za výnimočných okolností umožní 13-hodinový pracovný deň. O návrhu zákona, ktorý ostro kritizujú odbory a opozičné strany, poslanci diskutovali ...



greece_strike_71628 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Grécky parlament vo štvrtok schválil spornú reformu, ktorá za výnimočných okolností umožní 13-hodinový pracovný deň. O návrhu zákona, ktorý ostro kritizujú odbory a opozičné strany, poslanci diskutovali dva dni.


Grécki odborári tento mesiac proti reforme zorganizovali dva generálne štrajky. Proti opatreniu, ktoré je podľa ľavicovej strany Syriza. „hodné stredoveku“, protestovali tisíce pracovníkov. Syriza sa odmietla hlasovania zúčastniť a hovorca ich parlamentnej frakcie Christos Giannoulis odsúdil návrh zákona ako „legislatívnu obludnosť“.

Grécka vláda tvrdí, že 13-hodinový pracovný deň bude dobrovoľný, týka sa iba súkromného sektora a možno ho uplatňovať maximálne 37 dní v roku.

Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat Gréci už teraz pracujú v priemere 39,8 hodiny týždenne. V rámci Európskej únie pracovný týždeň v priemere trvá 35,8 hodiny.


Zdroj: SITA.sk - Grécky parlament schválil umožnenie 13-hodinového pracovného dňa © SITA Všetky práva vyhradené.

