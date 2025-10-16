|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2025
Grécky parlament schválil umožnenie 13-hodinového pracovného dňa
Tagy: Grécky parlament
Grécky parlament vo štvrtok schválil spornú reformu, ktorá za výnimočných okolností umožní 13-hodinový pracovný deň. O návrhu zákona, ktorý ostro kritizujú odbory a opozičné strany, poslanci diskutovali ...
Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) - Grécky parlament vo štvrtok schválil spornú reformu, ktorá za výnimočných okolností umožní 13-hodinový pracovný deň. O návrhu zákona, ktorý ostro kritizujú odbory a opozičné strany, poslanci diskutovali dva dni.
Grécki odborári tento mesiac proti reforme zorganizovali dva generálne štrajky. Proti opatreniu, ktoré je podľa ľavicovej strany Syriza. „hodné stredoveku“, protestovali tisíce pracovníkov. Syriza sa odmietla hlasovania zúčastniť a hovorca ich parlamentnej frakcie Christos Giannoulis odsúdil návrh zákona ako „legislatívnu obludnosť“.
Grécka vláda tvrdí, že 13-hodinový pracovný deň bude dobrovoľný, týka sa iba súkromného sektora a možno ho uplatňovať maximálne 37 dní v roku.
Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat Gréci už teraz pracujú v priemere 39,8 hodiny týždenne. V rámci Európskej únie pracovný týždeň v priemere trvá 35,8 hodiny.
Zdroj: SITA.sk - Grécky parlament schválil umožnenie 13-hodinového pracovného dňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Grécki odborári tento mesiac proti reforme zorganizovali dva generálne štrajky. Proti opatreniu, ktoré je podľa ľavicovej strany Syriza. „hodné stredoveku“, protestovali tisíce pracovníkov. Syriza sa odmietla hlasovania zúčastniť a hovorca ich parlamentnej frakcie Christos Giannoulis odsúdil návrh zákona ako „legislatívnu obludnosť“.
Grécka vláda tvrdí, že 13-hodinový pracovný deň bude dobrovoľný, týka sa iba súkromného sektora a možno ho uplatňovať maximálne 37 dní v roku.
Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat Gréci už teraz pracujú v priemere 39,8 hodiny týždenne. V rámci Európskej únie pracovný týždeň v priemere trvá 35,8 hodiny.
Zdroj: SITA.sk - Grécky parlament schválil umožnenie 13-hodinového pracovného dňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grécky parlament
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Novým veľvyslancom v USA bude Andrej Droba, naďalej bude pracovať na upevňovaní partnerstva
Novým veľvyslancom v USA bude Andrej Droba, naďalej bude pracovať na upevňovaní partnerstva
<< predchádzajúci článok
Odevná banka má zmysel, za prvý rok fungovania pomohla vyše dvom tisíckam rodín – VIDEO, FOTO
Odevná banka má zmysel, za prvý rok fungovania pomohla vyše dvom tisíckam rodín – VIDEO, FOTO