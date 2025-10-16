Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. októbra 2025

Novým veľvyslancom v USA bude Andrej Droba, naďalej bude pracovať na upevňovaní partnerstva


Tagy: Diplomacia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Veľvyslanec

Novým veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických sa stane Andrej Droba, ktorý doteraz zastával funkciu veľvyslanca SR v Írsku. Informovalo o tom



Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) - Novým veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických sa stane Andrej Droba, ktorý doteraz zastával funkciu veľvyslanca SR v Írsku. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.


Naďalej budeme pracovať na upevňovaní nášho partnerstva spolu s prehĺbením obchodno-ekonomických aktivít prostredníctvom silnej podpory vzájomného obchodu a nových investícií," hovorí minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Slovensko-americké partnerstvo


Droba bol v minulosti taktiež vedúcim zastupiteľských úradov SR v Kanade a Poľsku, pôsobil v Stálej misii SR pri Organizácii Spojených národov v New Yorku a rovnako na Veľvyslanectve SR vo Washingtone, kde zastával pozíciu zástupcu veľvyslanca. V rezorte diplomacie pracuje takmer tri desaťročia, počas ktorých tiež riadil kanceláriu ministra.

Ako uviedol minister Blanár, Spojené štáty americké sú pre Slovensko strategickým zahraničnopolitickým, bezpečnostným spojencom a významným ekonomickým a obchodným partnerom.

Vzťahy medzi Slovenskou republikou a USA boli v roku 2020 povýšené na úroveň strategického dialógu," vyhlásil minister Blanár s tým, že takýto formát je pre USA zaužívaný vo vzťahu k blízkym spojencom a reflektuje aktívny obojstranný záujem o spoluprácu. Kľúčovými piliermi slovensko-amerického partnerstva sú obranná spolupráca aj v prepojení na spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii a ekonomické vzťahy s rastúcim dôrazom na energetiku.

Minister Blanár vyzdvihol konkrétne projekty s cieľom posilnenia energetickej bezpečnosti SR, vrátane v septembri vládou schválený návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou USA a vládou SR o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na civilnom jadrovom programe SR.

Podpora firiem a spolupráca s konzulmi


Obranná spolupráca s USA sa podľa slov nového slovenského veľvyslanca vo Washingtone Andreja Drobu rozvíja tiež prostredníctvom modernizácie Ozbrojených síl SR a vďaka asistencii USA pri vzdelávaní a výcviku, čo podporuje pripravenosť a interoperabilitu ozbrojených síl v rámci Aliancie, a tým aj zvyšuje bezpečnosť SR. USA patria zároveň k najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska.

Obchodný obrat dosiahol minulý rok takmer šesť miliárd eur s výrazným podielom slovenského exportu. Spojené štáty tak predstavujú pre SR deviaty najväčší exportný trh, pričom nášmu vývozu dominujú najmä osobné automobily. Chceme naďalej podporovať slovenské firmy a pri napĺňaní ekonomických záujmov SR budeme aktívne spolupracovať súčasne s našimi honorárnymi konzulmi v USA," hovorí Droba s tým, že mimoriadne dôležitá bude v tejto oblasti aj koordinácia s Generálnym konzulátom SR v New Yorku.

Súčasťou pôsobenia veľvyslanectva bude pokračovanie spolupráce s početnou krajanskou komunitou v Spojených štátoch amerických – ako tradičnou, tak s mladšou generáciou, ktorá aktívne pôsobí napríklad v združení Slovak PRO. Budúcoročné oslavy 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti v USA využije Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone na prezentáciu slovensko-amerického priateľstva a spojenectva, a to aj prostredníctvom predstavenia významných slovenských osobností zapísaných v amerických dejinách.


Zdroj: SITA.sk - Novým veľvyslancom v USA bude Andrej Droba, naďalej bude pracovať na upevňovaní partnerstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomacia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Veľvyslanec
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini by mal podľa SaS disciplinárne riešiť šéfa SIS Pavla Gašpara, Kolíková podala podnet
<< predchádzajúci článok
Grécky parlament schválil umožnenie 13-hodinového pracovného dňa

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 