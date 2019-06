Grécky prezident vyhovel premiérovi a vypíše predčasné voľby

Prokopis Pavlopulos na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 10. júna (TASR) - Grécky prezident Prokopis Pavlopulos v pondelok vyhovel žiadosti premiéra Alexisa Tsiprasa o rozpustenie parlamentu, informovala agentúra AP. Krajina sa pripravuje na predčasné parlamentné voľby 7. júla.Tsipras požiadal o vyhlásenie predčasných volieb po porážke svojej ľavicovej strany Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a prvom kole komunálnych volieb, ktoré sa konali v rovnaký deň 26. mája.Tsipras a Pavlopulos absolvovali v pondelok večer krátke stretnutie. Premiér povedal, že chce predčasné voľby, aby sa vyhol mesiace trvajúcej kampani, ktorá by mohla ohroziť krajinu. Parlamentné voľby sa pôvodne mali konať v októbri tohto roka, uvádza agentúra AFP.Syriza zaostala v eurovoľbách za opozičnou konzervatívnou Novou demokraciou (ND) o 9,4 percentuálneho bodu. Prieskumy verejnej mienky podľa AP naznačujú, že ND sa chystá vyhrať aj predčasné parlamentné voľby.