Pápež by chcel na budúci rok navštíviť Irak

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 10. júna (TASR) - Pápež František v pondelok vyhlásil, že by na budúci rok rád navštívil Irak, do ktorého zatiaľ nemohol vycestovať pre dlhodobo zlú bezpečnostnú situáciu v tejto krajine. Písala o tom agentúra DPA.Pápež počas audiencie pre príslušníkov charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia vo východnej Európe a na Blízkom východe, povedal, že "neustále" myslí na Irak, kam plánuje "ísť na budúci rok".Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolino navštívil Bagdad počas minuloročných vianočných sviatkov. Po svojom návrate uviedol, že krajina zatiaľ nie je dostatočne bezpečná pre návštevu pápeža.povedal Parolino talianskym biskupom, píše DPA s odvolaním sa na stanicu TV2000.František by sa podľa DPA stal prvým pontifikom, ktorý navštívil túto arabskú krajinu. Tá je domovom kresťanskej menšiny pozostávajúcej z katolíkov aj pravoslávnych, z ktorých mnohí boli v posledných rokoch prenasledovaní extrémistami z Islamského štátu (IS).Irackí kresťania sú považovaní za jednu z najstarších kresťanských komunít na svete. Väčšinu z nich tvoria po aramejsky hovoriaci Asýrčania, ktorí žijú prevažne na severe krajiny pri hranici s Tureckom.V roku 1987 tvorili kresťania osem a pol percenta irackej populácie, pričom do roku 2003 klesol ich podiel v irackej spoločnosti na šesť percent.