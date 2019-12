Greenpeace na Vianoce odporúča živý stromček zasadený v kvetináči

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Organizácia Greenpeace odporúča na Vianoce živý stromček posadený v kvetináči, ktorý je potom možné využiť aj po ďalšie roky. Pre TASR to povedal koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Radek Kubala.Pokiaľ si chcú ľudia kúpiť živý stromček, Kubala odporúča strom s certifikátom FSC.povedal Kubala.Environmentalisti odporúčajú ozdoby na vianočný stromček, ktoré boli vyrobené na Slovensku a sú ľahko rozložiteľné či recyklované.uviedol Kubala.Na stromček by sa podľa environmentalistov mali dať LED svetielka. Ľudia by však mali zvažovať, kedy majú byť svetielka zapnuté a kedy nie.Na vianočnom stole by podľa Greenpeace malo byť čo najviac lokálnych vecí. Organizácia radí, aby ľudia na Vianoce navarili toľko, koľko naozaj zjedia.podotkol Kubala.