Knot: Politika nízkych úrokových sadzieb môže byť kontraproduktívnou

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 23. decembra (TASR) - Úrokové sadzby v eurozóne môžu na historickom minime zotrvať ešte ďalšie roky, hrozí však, že mimoriadne uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) sa postupne stane kontraproduktívnou. Povedal to v rozhovore pre pondelkové vydanie holandského denníka De Volkskrant guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot.povedal Knot. Ako dodal, takýto vývoj ho znepokojuje, nakoľko dočasne nízke úrokové sadzby sú podstatne inou záležitosťou ako úrokové sadzby, ktoré sú nízke trvalo.Podľa guvernéra momentálne nízke sadzby spôsobujú, že investori sú ochotní ísť do extrémneho rizika, zatiaľ čo mladšie generácie to núti do zvyšovania úspor." povedal.Upozornil, že politikou nízkych úrokových sadzieb si môže ECB v konečnom dôsledku streliť do vlastnej nohy. "Ak ľudia začnú v reakcii na nízke úroky viac sporiť, bude to infláciu tlačiť nadol ešte viac," dodal Knot.Opätovne uviedol, že čaká na strategické preskúmanie politiky ECB, ktoré prisľúbila nová šéfka centrálnej banky Christine Lagardová.dodal pre De Volkskrant s tým, že v určitom období tak ECB bude musieť svoju menovú politiku prehodnotiť.