Greenpeace Slovensko radí ako na ekologickejšie Vianoce, sú totiž záťažou pre životné prostredie

Vianočné sviatky predstavujú podľa organizácie Greenpeace Slovensko nadmernú záťaž pre životné prostredie klímu . Organizácia radí ako na ekologickejšie Vianoce . Na to, aby sa znížil negatívny vplyv na planétu, stačí myslieť na to, že menej je niekedy viac. Informuje o tom Greenpeace v tlačovej správe.

11.12.2021 (Webnoviny.sk) -„Bezbrehé podporovanie konzumu za účelom zvýšenia vlastného zisku škodí nielen našej ľudskosti, ale aj planéte. Vianoce by mali byť o spomalení, o ohľaduplnosti a o vďačnosti za to, čo máme. Vždy si radšej dvakrát premyslime, do akej miery daný produkt potrebujeme a či sme schopní ho naozaj využiť. Vianoce sú predsa o atmosfére, ktorá sa aj tak nedá kúpiť," uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.Medzi tipy na udržateľné Vianoce zaradia organizácia výrobu darčeka, upustenie od plastových obalov , ekologické balenie darčekov, živý stromček, ozdoby z prírodných materiálov a zvyšných novín, nákup lokálnych potravín a uprednostnenie LED svetelných reťazí, ktoré spotrebujú o 80 percent menej energie.