V Bratislave prejdú rekonštrukciou chodníky a cyklochodníky, investície si vyžiadajú viac ako 750-tisíc eur

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - V Bratislave zrekonštruujú združené chodníky a cyklochodníky za 770-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mestská stavebná spoločnosť METRO hľadá dodávateľ stavebných prác.„Predmetom zákazky sú stavebné práce na oprave/rekonštrukcii chodníka na Račianskej ulici, Vrakuňskej ceste a Kutlíkovej ulici v Bratislave," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 769 814 eur bez DPH a termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 29. decembra.Zákazka je rozdelená na tri časti. Prvou časťou je rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ulica v Novom Meste. Predpokladaná cena prác je 286 596 eur. Druhú časť zákazky predstavuje rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta vo Vrakuni v predpokladanej hodnote 289 621 eur.Treťou časťou zákazky je rekonštrukcia cyklistického chodníka Kutlíkova ulica v Petržalke. Predpokladaná hodnota zákazky je 193 596 eur. „Upozorňujeme uchádzačov, že lehota na rekonštrukciu každého chodníka je šesť týždňov, teda 42 dní, a to bez ohľadu či niektorý uchádzač bude úspešný v jednej, dvoch alebo viacerých častiach naraz," uvádza obstarávateľ.