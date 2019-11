Greif sa ocitol v hľadáčiku TÝCHTO dvoch klubov Premier League

Na archívnej snímke brankár ŠK Slovan Bratislava Dominik Greif. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Londýn 12. novembra (TASR) - O služby slovenského futbalového brankára Dominika Greifa sa intenzívne zaujímajú dva kluby anglickej Premier League. Oporu bratislavského Slovana by v januárovom prestupovom období radi získali predstavitelia Brightonu & Hove Albion ako i Crystal Palace.Podľa špecializovaného portálu Football Insider sa zástupcovia oboch klubov boli osobne pozrieť na Greifa v minulotýždňovom stretnutí 4. kola K-skupiny Európskej ligy na pôde Wolverhamptonu, kde Slovan prehral s domácimi Wanderers 0:1. Crystal Palace zastupoval v hľadisku tréner brankárov Dean Kiely a klub z Brightonu asistent kouča brankárov Casper Ankergren. Dvadsaťdvaročný Greif na nich urobil dojem, v zápase takisto chytil jedenástku Rubenovi Nevesovi. V nadstavenom čase však nestačil na hlavičku Raula Jimeneza.Na brankára "belasých", ktorý si v 24 súťažných zápasoch v prebiehajúcej sezóne deväťkrát udržal čisté konto, píšu priaznivé reporty aj skauti. Jeho výkon vyzdvihol i tréner Wolves a bývalý brankár Nuno Espirito Santo.uviedol Football Insider.Palace a Brighton sa netaja tým, že by radi posilnili svoje bránkovisko a budú pokračovať v monitoringu Grefa až do januárového prestupového okna. Brankárskou jednotkou Crystal Palace je v momentálne Španiel Vicente Guaita, ktorému kryje chrbát waleský reprezentant Wayne Hennessey. V Brightone odchytal všetkých 12 tohtosezónnych ligových duelov Austrálčan Matthew Ryan.