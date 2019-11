Odvolaný prezident biatlonového zväzu čaká na predloženie výpovede

Na archívnej snímke Tomáš Fusko. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) – Odvolaný prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko čaká na oficiálnu výpoveď zo zamestnania. Žiada preto delegátov mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorí v sobotu rozhodli o jeho odvolaní z funkcie, aby prišli do sídla zväzu v Banskej Bystrici a predložili mu ju.Keďže prišiel o mandát prezidenta, nemôže ako štatutár podpisovať dokumenty a využívať ani pečiatku.uviedol Fusko na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.Mimoriadne valné zhromaždenie SZB bolo v sobotu v Národnom biatlonovom centre v Osrblí, delegáti tam zasadali takmer šesť hodín. Za viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu schválili Petra Kazára, za viceprezidenta pre ekonomiku a marketing Maroša Badáňa. V závere rokovania delegáti odvolali z funkcie prezidenta SZB Tomáša Fuska. Ako dôvod uviedli nespokojnosť s jeho riadením zväzu.tvrdí Fusko.Na odobratie mandátu prezidentovi SZB zareagoval odstúpením z funkcie viceprezidenta pre technické záležitosti Ondrej Kosztolányi. O novom prezidentovi by sa malo rozhodnúť ešte tento rok, ale termín ďalšieho valného zhromaždenia nie je stanovený. Fusko v utorok pripomenul, že Slovenský zväz biatlonu dostal od roku 2015 z červených čísiel, implementoval spolu so svojím tímom zákon o športe a dostal zväz z dlžôb. Ten si v súčasnosti už plní záväzky načas, pravidelne financuje všetky kluby bez časového sklzu a navyše biatlonový areál v Osrblí získal A licenciu pre organizovanie najvýznamnejších svetových podujatí. Pripomenul aj vlaňajší návrat Anastasie Kuzminovej do slovenskej reprezentácie, v drese ktorej získala zlato na majstrovstvách sveta.dodal Tomáš Fusko.Nečakané odvolanie biatlonového prezidenta by nemalo mať negatívny dopad na účinkovanie slovenskej reprezentácie na medzinárodných podujatiach vrátane blížiaceho sa Svetového pohára 2019/2020.uviedol člen exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Ivor Lehoťan. Ako zástupca Slovenska v IBU prezentoval aj svoj osobný postoj k situácii, ktorá v SZB po víkende nastala: