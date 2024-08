Grék Tsitsipas vyjadril po súboji s Djokovičom sklamanie, niektoré momenty mohol zvládnuť aj lepšie

Nevyužil psychologickú výhodu

Skvelá atmosféra počas duelu

2.8.2024 (SITA.sk) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas vo štvrtkovom štvrťfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži proti Novakovi Djokovičovi rozhodne nebol bez šancí uspieť. Po prehratom prvom sete (3:6) v úvode druhého dejstva zdvihol hlavu, dvakrát „brejkol“ srbského súpera a rýchlo viedol 4:0.Nevyužil však priaznivý rezultát ani psychologickú výhodu a nakoniec prehral druhý set v tajbrejku. Prehra po takomto priebehu zanechala na 25-ročnom rodákovi z Atén veľké sklamanie.„Opäť som sa presvedčil, že koniec nie je dovtedy, kým to neuzavriete. Jedna vec, ktorá mi dnes veľmi chýbala a cítil som to počas celého zápasu, bola moja sebadôvera pri podaní. Nepodával som dobre. Tiež sa mi nezdalo, že by som mal pod kontrolou akékoľvek rozhodnutie, ktoré som urobil,“ vyhlásil Tsitsipas pre informačný servis OH 2024.Snažil sa však nájsť pozitíva a vyzdvihol skvelú atmosféru počas duelu. „To sú tie momenty, ktoré olympiáda ponúka. Ľudia ma podporovali a prejavovali mi náklonnosť počas celého zápasu. Určite to pre mňa zostane nezabudnuteľná chvíľa.“ Tsitsipas vraví, že od stretnutia proti Djokovičovi očakával viac.„Novak je jeden z najlepších hráčov na svete. Dnes mi dal lekciu. Mal som byť omnoho viac v zápase. Nedokázal som zvládnuť niektoré momenty. Musím to robiť lepšie a mať oveľa väčšiu kontrolu nad vecami,“ skonštatoval Tsitsipas.