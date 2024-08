Ružomberok neuspel ani na trávniku Trabzonsporu, má však šancu na reparát. Dunajská Streda v pohárovej Európe končí

Šanca na reparát

Neúspech Dunajskej Stredy

2.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti MFK Ružomberok ukončili púť Európskou ligou 2024/2025 v 2. predkole. Vo štvrtkovej odvete tejto fázy prehrali na trávniku tureckého Trabzonsporu 0:1 a keďže i predtým doma nestačili na tohto súpera (0:2), so súťažou sa rozlúčili.Tréner „Ruže“ Ondřej Smetana priznal, že Liptáci napriek prehre v prvom zápase chceli v odvete zvrátiť nepriaznivý výsledok a zabojovať o postup ďalej."Mali sme plán, byť trpezliví, kompaktní, mať dobré prechody a byť kvalitní po zisku lopty. Chceli sme si trpezlivo počkať na nejakú šancu, ktorá by zlomila zápas. Aj keď sme prežili niektoré príležitosti súpera, tento plán nám vyšiel, až na premieňanie šancí. Škoda, že sme trošku neskomplikovali ten dvojzápas a nevrátili sa do hry,“ povedal český kouč za pozápasovej tlačovej konferencii.Ružomberčania po vypadnutí z Európskej ligy budú mať v pohárovej Európe šancu na reparát. Presúvajú sa totiž do 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy , kde budú čeliť chorvátskemu tímu Hajduk Split „Teraz musíme hlavne vypnúť, hráči dostanú dva dni voľna, aby načerpali energiu a potom začneme riešiť ďalšieho súpera. Musíme však byť ešte lepší ako doma proti Trabzonsporu,“ dodal Smetana.Naopak, v pohárovej Európe už nepokračuje FC DAC 1904 Dunajská Streda . Tím zo Žitného ostrova po minulotýždňovej hanebnej prehre 0:4 na trávniku FK Zira nestačil na azerbajdžanského súpera ani vo štvrtkovej odvete 2. predkola EKL a podľahol mu 1:2.„Hodnotenie je jednoduché. Súper bol lepší v oboch zápasoch, lepšie dokázal kontrolovať rozhodujúce detaily a jeho hráči boli rýchlejší. Nám nezostáva nič iné, len pokračovať v tvrdej práci, aby sme dosiahli túto úroveň. Boli pasáže, kedy sme mali príležitosti skórovať, ale v týchto zlomových momentoch sme namiesto streleného gólu spravili hlúpu chybu, pri ktorej sme prišli o hráča a inkasovali sme. Týmto sa zápas viac menej skončil. Musíme porozmýšľať, že ako sa zlepšiť. Potrebujeme tvrdo pracovať, aby sme sa dokázali vrátiť lepší,“ povedal podľa klubového webu tréner DAC Xisco Muňoz