Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus, vyhlásil Pellegrini a obvinil ho z nezodpovednosti (video)

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel OĽaNO ) bol pozitívne testovaný na koronavírus . Na pondelajšej tlačovej konferencii to potvrdil ďalší podpredseda parlamentu a líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini „Pán podpredseda Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus. Považujem za nezodpovedné, že o tom neboli plošne informovaní poslanci parlamentu. Ako je možné, že to pán Grendel niekde v tichosti drží a prezradí to len nejakému médiu? Ako chce potom vyžadovať od ľudí disciplínu, keď to sám zatajil? Je to hanba, že s takouto informáciou neprišiel na verejnosť," uviedol na tlačovej konferencii Pellegrini.Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) bude podľa Pellegrini žiadať, aby Národná rada SR (NR SR) na svojej mimoriadnej schôdzi prijala uznesenie, na základe ktorého by do pléna prišli členovia vlády vysvetliť, akým spôsobom sa prijímajú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.Ak parlament toto uznesenie neprijme, budú podľa jeho slov iniciovať poslanecký prieskum. Podobné uznesenie navrhovala prijať aj opozičná strana Smer - sociálna demokracia. V tejto súvislosti vyzbierala dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa o danom uznesení malo rokovať. Členovia zákonodarného orgánu však 7. októbra neschválili program schôdze, keďže za hlasovalo 52 zo 136 prítomných poslancov.