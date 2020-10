Kaufland a Slovenský Červený kríž pomôžu domácnostiam v núdzi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 (Webnoviny.sk) -Podľa posledných dostupných štatistík z roku 2018 žilo v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 650-tisíc Slovákov. Títo ľudia sa kvôli generačnej chudobe, strate zamestnania, ochoreniu seba alebo rodinného príslušníka, prípadne z iných dôvodov, ocitajú v hmotnej núdzi. Jej následkom je aj neschopnosť pravidelne si zaobstarať základné potraviny. V tejto štatistike pritom ešte nie sú započítaní tí, ktorí sa dostali do núdze v dôsledku negatívnych dopadov pandémie na ekonomiku a zdravie ľudí."Uvedomujeme si, že mimoriadna pandemická situácia tento rok siahla do peňaženiek mnohých Slovákov. Hoci sme museli kvôli vládnym opatreniam našu každoročnú potravinovú zbierku Pomáhame potravinami preložiť, rozhodli sme sa napriek tomu pomôcť a darovať 12 ton potravín ľuďom, ktorí ich potrebujú najviac," uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko . Trvanlivé potraviny, ako napríklad strukoviny, paštéty, konzervy, čaj, ale aj med či palacinky v prášku, v balíčkoch odovzdajú ľuďom dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža. "Obsah potravinového balíka by mal vystačiť na prípravu niekoľkých teplých jedál pre celú rodinu a hádam potešiť aj deti niečím sladkým," uviedla generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.Vďaka potravinovej zbierke za posledných 7 rokov putovalo ľuďom v núdzi už 293 ton trvanlivých potravín. Tieto mohli darovať núdznym samotní zákazníci a každoročne sa pridal aj Kaufland desiatkami ďalších ton potravín.Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke www.kaufland.sk/akcie-sutaze/pomahame-potravinami.html Informačný servis