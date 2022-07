Grendel presadzuje užšiu zostavu a úpravu pravidiel na koaličných radách. Ak niekto poruší to, čo sme sa dohodli, tak „pôjde z hrušky dole“

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Je lepšie, aby na koaličné rady chodili len lídri koaličných subjektov alebo čo najužšia zostava, pretože momentálne tam chodí priveľa ľudí.Uviedol to v diskusnej relácii V politike televízie TA3 podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OľaNO). Reagoval tým na predsedu vlády Eduarda Hegera , ktorý avizoval, že pripravuje nové pravidlá fungovania koaličnej rady.Viacero osôb podľa Grendela zároveň znamená viac podnetov na koaličné „prestrelky". „A myslím si, že keď sa nadefinujú pravidlá a povie sa dopredu, že ak niekto poruší to, čo sme teraz dohodli, tak „pôjde z hrušky dole", tak to si myslím, že je fér a mohlo by pomôcť situácii," dodal Grendel.