Parlament od začiatku volebného obdobia schválil 361 zákonov. Ak bude pokračovať v tomto tempe, „prekonajú“ aj Ficovu vládu

Stovky schválených zákonov

Zákony prijímané v zrýchlom režime

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Parlament v tomto roku do konca mája schválil 69 zákonov. Vládnych návrhov bolo 45 a poslaneckých 24. Uvádza sa to v štatistikách uvedených na webovej stráne parlamentu.V prehľade nie sú zahrnuté údaje z poslednej júnovej schôdze parlamentu. V skrátenom legislatívnom konaní poslanci odsúhlasili 8 zákonov.Od začiatku tohto volebného obdobia parlament schválil dohromady 361 zákonov. Vládnych bolo 242 a poslaneckých 119. Ak by poslanci a vláda pokračovali v nastolenom tempe, mali by prekonať v počte prijatých zákonov minulé funkčné obdobie.V roku 2020 poslanci prijali 124 zákonov, z toho vládnych 95 a poslaneckých 29. V skrátenom legislatívnom konaní poslanci odsúhlasili 59 zákonov.Najviac zákonov parlament prijal v tomto volebnom období v roku 2021, a to 168. Vládnych bolo 102 a poslaneckých 66. V zrýchlenom režime poslanecká snemovňa schválila 27 noriem.Pre porovnanie možno uviesť, že v minulom volebnom období 2016 – 2020 parlament celkovo prijal 448 zákonov. Vláda predložila 319 návrhov zákonov, poslanci 127 a dva návrhy predložili parlamentné výbory.V skrátenom legislatívnom konaní zákonodarci odsúhlasili 26 zákonov a dva zákony schválené v zrýchlenom režime, ktoré vrátila prezidentka na opätovné prerokovanie