Grendel: Rokovanie brannobezpečnostného výboru by malo byť verejné

Gábor Grendel Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) – Štvrtkové (9.8.) rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť by podľa poslanca NR SR Gábora Grendela (OĽaNO) malo byť verejné. Verejnosť by podľa neho mala vidieť na vlastné oči, ako bude ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) vysvetľovať svoje kroky v kauze únosu vietnamského občana.tvrdí poslanec za OĽaNO a člen brannobezpečnostného výboru, podľa ktorého neexistuje dôvod na to, aby sa štvrtkové rokovanie odohrávalo za zatvorenými dverami.pokračoval Grendel.