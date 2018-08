V Česku zazneli sirény na počesť vojakov, ktorí zahynuli v Afganistane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. augusta (TASR) - Po celej Českej republike sa v stredu na pravé poludnie rozozvučali sirény na počesť českých príslušníkov misie NATO v Afganistane, ktorých v nedeľu na severovýchode krajiny pripravil o život samovražedný útočník. Informoval o tom spravodajský server ČT24.Armádny špeciál s ich telesnými pozostatkami odletel z Bagrámu a v Prahe by mal pristáť popoludní po 16.00 h. Nad územím ČR ho budú sprevádzať gripeny a poletia s ním až k pražskému letisku, kde sa uskutoční pietny ceremoniál. Zúčastnia sa ho popri rodinných príslušníkoch zosnulých aj najvyšší ústavní činitelia ČR.Martina Marcina, Kamila Beneša a Patrika Štěpánka povýšil v utorok minister obrany ČR Lubomír Metnar in memoriam do hodnosti štábnych práporčíkov.Česká armáda uviedla, že všetky rodiny súhlasili s pohrebmi s vojenskými poctami. Konať sa budú v miestach, ktoré si určia rodiny. Osud troch vojakov vyvolal vlnu solidarity, ľudia posielajú peniaze na osobitný účet.