Grendel sa zastal Kovaříka, vyvodenie zodpovednosti pre protesty je prehnanou požiadavkou

Polícia zasiahla po niekoľkých hodinách

Priebeh monitorovali

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyvodenie zodpovednosti voči prezidentovi Policajného zboru Petrovi Kovaříkovi pre minulotýždňové protesty v Bratislave je prehnanou požiadavkou.Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísal podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) s tým, že Kovařík by sa však mal ráznejšie postaviť k manažérskym zlyhaniam podriadených zložiek. Štát totiž musí podľa Grendela vedieť garantovať bezpečnosť a poriadok.Pred Prezidentským palácom v Bratislave protestovali vo štvrtok 29. júla stovky ľudí. Dôvodom mala byť novela zákona zvýhodňujúca očkovaných , ktorú prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. júla.Priebeh zhromaždenia bol z pohľadu bratislavskej polície pokojný, preto zasiahla až po niekoľkých hodinách a protest ukončila.Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) následne informoval, že štáb Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave celý priebeh štvrtkového štrajku proti očkovaniu monitoroval a zaznamenával, aby tí, ktorí sa „nevedeli zmestiť do kože", mohli byť v najbližšej dobe riešení príslušnými orgánmi.Hnutie Progresívne Slovensko zorganizovalo v piatok 30. júla zhromaždenie ne podporu očkovania, ktoré malo byť odpoveďou na antivaxerské protesty pred parlamentom a prezidentským palácom, na ktorých sa niektorí účastníci správali agresívne, prípadne šírili konšpirácie.