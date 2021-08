Matej Beňuš skvelo reprezentoval Slovensko v Tokiu. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA

Originálne dary od BILLA

Šport a jedlo v jednom tandeme

2.8.2021 (Webnoviny.sk) -Slovák Matej Beňuš patrí medzi najúspešnejších vodných slalomárov na svete. Na prebiehajúcich Hrách XXXII. olympiády skončil na 6. mieste. Športovca podporuje spoločnosť BILLA, ktorá za ním stojí už päť rokov. "Na Mateja Beňuša sme právom pyšní a ďakujeme mu, že Slovensko skvelo reprezentuje. Jeho kariéru podporujeme už od roku 2016 a plánujeme v tom naďalej pokračovať. Aj vďaka Matejovi, ktorý je naším športovým ambasádorom, sa nám darí inšpirovať našich zákazníkov k pravidelnému pohybu a zdravej životospráve, čo je naším dlhodobým cieľom," uviedol Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA. Keďže športové aktivity a projekty sú mimoriadne obľúbené aj u samotných zamestnancov BILLA, spoločnosť sa prirodzene stala hlavným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru, ako aj Olympijského festivalu, ktorý od 23. júla do 8. augusta prebieha v areáli x-bionic® sphere v Šamoríne.Matej Beňuš sa krátko po prílete z metropoly Japonska presunul na Olympijský festival, kde ho okrem fanúšikov čakala aj spoločnosť BILLA. Symbolicky mu venovala žlto-červený BILLA kvetinový veniec a tiež špeciálne pádlo pokryté viacerými druhmi cestovín od domácich dodávateľov. Druhým z darov si spoločnosť uctila slalomárske schopnosti Mateja Beňuša a zároveň prácu ďalších slovenských hrdinov – producentov potravín, ktorí prinášajú kvalitné a poctivé domáce výrobky na stoly zákazníkov. "Ďakujem BILLA za tento milý darček, s takýmto pádlom som za celú moju kariéru ešte nestretol. Spoločnosti BILLA som zároveň vďačný aj za výbornú spoluprácu, moje výkony by bez jej podpory neboli možné. Som veľmi rád, že sa BILLA zaujíma o slovenský vrcholový šport a že rovnako motivuje ľudí k pohybu, ako aj k podpore kvalitných a zdravých výrobkov zo Slovenska," povedal vodný slalomár s tým, že k slovenským produktom má aj on samotný veľmi blízko. Do nákupného košíka si v aktuálnom letnom období najčastejšie vkladá voňavé paradajky, ktoré vyrástli v domácich sadoch. "Produkty zo Slovenska si kupujem veľmi rád a často. Snažím sa takto podporovať slovenských pestovateľov a farmárov," uviedol Matej Beňuš. Prezradil aj to, že jeho najobľúbenejším slovenským jedlom sú kapustové fliačky. Aby sa však udržiaval v dobrej kondícii, stravuje sa zdravo. Pred pretekmi konzumuje iba ľahké potraviny, napríklad banán či proteínovú tyčinku. "Po pretekoch si už ale môžem dať, čo chcem," hovorí s úsmevom slalomár.Spojenie športu a kvalitných slovenských potravín prináša BILLA vo svojom programe na šamorínskom Olympijskom festivale. Počas trvania podujatia má spoločnosť pre návštevníkov pripravené mnohé športovo-zábavné aktivity, ako aj ochutnávky slovenských špecialít a občerstvenie od domácich výrobcov. Spoločnosť si totiž uvedomuje, že ľudí spája nielen láska k športu, ale aj k skvelému jedlu. "Rovnako, ako nám záleží na slovenskom športe, podporujeme aj domácich producentov a sme hrdí na poctivé regionálne výrobky. Zdravé a prvotriedne potraviny tvoria spolu s pravidelným pohybom základ vyváženého životného štýlu, čo určite dodržiava každý športovec," dodáva Tomáš Staňo. Domáce výrobky BILLA už viac ako rok podporuje svojou kampaňou Doba slovenská, ktorá najnovšie poukazuje na úzku prepojenosť medzi výrobcami a zákazníkmi. "Vždy, keď sa v obchode rozhodneme pre slovenský produkt, pomáhame ľuďom, ktorí ho s láskou priniesli na náš stôl. Budúcnosť slovenských potravín a domácich dodávateľov je v rukách nás všetkých," uzatvára T. Staňo.Informačný servis