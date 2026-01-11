Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. januára 2026

Grendel varuje pred zásahom do nezávislých úradov, hovorí o politických nomináciách a pripomína neriešený záchrankový tender – VIDEO


Tagy: Minister zdravotníctva

Minister zdravotníctva Kamil Šaško napriek opakovaným sľubom neprišiel podľa zástupcu poslaneckého klubu



sni mka obrazovky 2026 01 11 o 15.57.42 676x378 11.1.2026 (SITA.sk) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško napriek opakovaným sľubom neprišiel podľa zástupcu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Gábora Grendela po tendri na záchranky so žiadnym riešením. Tender bol podľa neho kauzou leta 2025, aktuálne generálny prokurátor v tejto veci podal 32 žalôb, podpredseda vlády Tomáš Taraba označil tender za od začiatku šitý na konkrétnu firmu a prezident Peter Pellegrini ho označil za vážny prešľap.


Grendel sa v nedeľu vyjadril aj k plánom na zlúčenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolného úradu. Ide podľa neho o nezávislé inštitúcie dôležité v boji proti korupcii. Pripomenul, že na ÚVO sa v súčasnosti posudzuje aj podnet k dvojnásobne predraženej rekonštrukcii objektu ministerstva obrany „Kukurica“. „Cieľom zlúčenia je zbaviť sa vedení úradov a dosadiť tam vlastných ľudí, rovnako ako pri zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov,“ povedal Grendel.

Upozornil tiež na zámer vlády bez diskusie a analýz zadĺžiť Slovensko na tri generácie projektom novej jadrovej elektrárne, hoci nie je jasné, či ju krajina potrebuje. Za schizofrenické označil snahy vlády mať pozorovateľa v „koalícii ochotných“ v EÚ po tom, ako si premiér sám zhoršil pozíciu Slovenska a zabuchol dvere na tieto rokovania.


Zdroj: SITA.sk - Grendel varuje pred zásahom do nezávislých úradov, hovorí o politických nomináciách a pripomína neriešený záchrankový tender – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

